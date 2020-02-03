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      Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії

       
      Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії

      Чому все більше людей з різних куточків світу вибирають Батумі для покупки власної нерухомості, апартаментів для відпочинку або отримання постійного доходу?

      Батумі – перлину Грузії на березі Чорного моря справедливо називають містом хмарочосів і нерідко порівнюють з найбільшим мегаполісом Об'єднаних Арабських Еміратів – Дубаї.

      Батумі є ідеальним місцем не тільки для відпочинку, але і для інвестицій.

      5 переконливих причин, чому вигідно вкласти гроші в покупку апартаментів на березі Чорного моря в Батумі.

      1. Грузія – одна з найбезпечніших країн Європи.

      Грузія входить в топ-10 країн світу за рівнем безпеки.

      2. Туристичний бум та інвестиційна перспективність.

      За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Грузія займає 4-е місце за ростом туризму в світі, а потік туристів в Батумі за останні 2 роки зріс майже на 50%.

      Експерти прогнозують, що з кожним роком кількість туристів, які приїжджатимуть до Батумі, буде тільки збільшуватися. Тому інвестиції в нерухомість Батумі є більш, ніж перспективними.

      Крім добре розвиненої туристичної галузі, Батумі також є потужним економічним і бізнес-центром Грузії. У місті розташований великий порт, працюють нафтопереробний і суднобудівний заводи, а також підприємства легкої промисловості.

      3. Привабливі ціни на нерухомість преміум-класу.

      Завдяки стрімкому зростанню туризму, ціни на нерухомість в Грузії також не стоять на місці.

      Апартаменти в самому серці Батумі, всього в 50 метрах від пляжу в сучасному 5-зірковому готельному комплексі ORBI CITY з інфраструктурою "місто в місті" і гігантським торговельним центром, де представлені всесвітньо відомі бренди, можна купити від 1400 $/м2.

      4. Легкість ведення бізнесу і ніяких мовних бар'єрів.

      Для поїздок до Грузії українцям не потрібно оформляти візу. З Києва в Батумі можна долетіти приблизно за 2 години.

      В країні немає податку на нерухомість навіть для іноземних громадян, а право власності на нерухоме майно можна оформити всього за 1 годину.

      Крім того, відсутній мовний бар'єр – з більшістю грузинів можна без проблем порозумітися російською.

      5. Власне житло, яке приносить дохід.

      Придбавши нерухомість в Батумі, Ви в будь-який час року зможете жити і відпочивати у власних апартаментах. Решту часу вони будуть приносити Вам дохід – житло можна здавати в оренду і заробляти на цьому цілий рік.

      Офіс ORBI GROUP в Україні: м. Київ, вул. Антоновича, 64/16, БЦ "Кузнецький". А також у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Одесі, Львові, Тернополі та Хмельницькому. Контактний номер: 0 800 300 275. Більше інформації на сайті.

       

      Теги: Новини Грузії Нерухомість Грузії Новини нерухомості світу Новини нерухомості
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