Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії

Чому все більше людей з різних куточків світу вибирають Батумі для покупки власної нерухомості, апартаментів для відпочинку або отримання постійного доходу?

Батумі – перлину Грузії на березі Чорного моря справедливо називають містом хмарочосів і нерідко порівнюють з найбільшим мегаполісом Об'єднаних Арабських Еміратів – Дубаї.

Батумі є ідеальним місцем не тільки для відпочинку, але і для інвестицій.

5 переконливих причин, чому вигідно вкласти гроші в покупку апартаментів на березі Чорного моря в Батумі.

1. Грузія – одна з найбезпечніших країн Європи.

Грузія входить в топ-10 країн світу за рівнем безпеки.

2. Туристичний бум та інвестиційна перспективність.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, Грузія займає 4-е місце за ростом туризму в світі, а потік туристів в Батумі за останні 2 роки зріс майже на 50%.

Експерти прогнозують, що з кожним роком кількість туристів, які приїжджатимуть до Батумі, буде тільки збільшуватися. Тому інвестиції в нерухомість Батумі є більш, ніж перспективними.

Крім добре розвиненої туристичної галузі, Батумі також є потужним економічним і бізнес-центром Грузії. У місті розташований великий порт, працюють нафтопереробний і суднобудівний заводи, а також підприємства легкої промисловості.

3. Привабливі ціни на нерухомість преміум-класу.

Завдяки стрімкому зростанню туризму, ціни на нерухомість в Грузії також не стоять на місці.

Апартаменти в самому серці Батумі, всього в 50 метрах від пляжу в сучасному 5-зірковому готельному комплексі ORBI CITY з інфраструктурою "місто в місті" і гігантським торговельним центром, де представлені всесвітньо відомі бренди, можна купити від 1400 $/м2.

4. Легкість ведення бізнесу і ніяких мовних бар'єрів.

Для поїздок до Грузії українцям не потрібно оформляти візу. З Києва в Батумі можна долетіти приблизно за 2 години.

В країні немає податку на нерухомість навіть для іноземних громадян, а право власності на нерухоме майно можна оформити всього за 1 годину.

Крім того, відсутній мовний бар'єр – з більшістю грузинів можна без проблем порозумітися російською.

5. Власне житло, яке приносить дохід.

Придбавши нерухомість в Батумі, Ви в будь-який час року зможете жити і відпочивати у власних апартаментах. Решту часу вони будуть приносити Вам дохід – житло можна здавати в оренду і заробляти на цьому цілий рік.

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