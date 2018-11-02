Батуринская трагедия: как московиты вырезали 15 тысяч мирных украинцев

Батуринская резня состоялась 310 лет назад, когда российский военный корпус Петра I коварно ворвался в украинскую гетманскую столицу. 5 тысяч казаков защищали город от 20-тысячной армии.

Почти сутки били из пушек по врагу. Но московиты все же прорвались в город и начали просто убивать людей. От их рук погибло 15 тысяч мирных жителей.

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Они пришли с Востока, звеня оружием. Убили примерно 15 тысяч гражданского населения. В отместку за то, что украинцы избрали европейский вектор развития. Это не о событиях 2014 года. Эта история произошла в 1708 году. В то время Московское царство воевало со Шведской империей. Петр I равнодушно оставил казачество удерживать границы собственными силами.



Реконструирована резиденция гетмана Ивана Мазепы

Археолог Карина рассказала, что это была измена по-царски. Она провела журналистов к реконструированной резиденции гетмана Ивана Мазепы, куда 310 лет назад он созвал полководцев на судьбоносное совещание. Именно здесь и решено было перейти на сторону шведского короля. Это противоречило интересам Московии, но могло спасти жизнь украинцев и подарить желанную веками независимость.

"29 октября союзники заключили договор, по которому Карл XII обязывался не посягать на давние права и вольности украинского народа", – рассказала сотрудница заповедника "Гетманская столица" Карина Солдатова.

О договоренности узнал Петр І и приказал занять Батурин. 31 октября 20-тысячное войско уже у ворот города.

Попасть в город они не смогли, ведь все башни были закрыты, все мостики, которые вели к крепости, – уничтожены. Население было в пределах батуринской крепости,

– подчеркнула Солдатова.

5 тысяч казаков били из пушек почти сутки. После обеда 1 ноября враг отступает. Иван Мазепа с подкреплением всего в двух днях хода от гетманской столицы. И среди казаков нашелся предатель. На рассвете 2 ноября врага провели в цитадель подземными тоннелями.

"Они не успели просто едино организовать отпор врагу... И так погибли защищая местных жителей", – добавила сотрудница заповедника.



Казаки били из пушек почти сутки



​Врага провели в цитадель подземными тоннелями

Опьяненные победой над казаками, московиты продолжили беспощадно убивать людей и грабить город. Тела около 15 тысяч батуринцев сожгли вместе с цитаделью. Иван Мазепа застает только руины и тлеющие тела своего народа. Москва веками замалчивала о резне в Батурине. Но о ней помнит украинская земля. В 1995 году украино-канадские археологи нашли страшные доказательства. Темная полоса почвы – пепел от Батурина 1708 года, а горелые фрагменты посуды и женских украшений – оригинальные вещи погибших.



Темная полоса почвы – пепел от Батурина

Горелые фрагменты

Через 310 лет, для рядового туриста – это просто музейные экспонаты, которые не могут передать трагичность далеких событий. Чтобы почувствовать жестокость Москвы вполне, Карина провела журналистов в крипту под церковью. Сюда не водят туристов. Здесь расположены захоронения, которые были обнаружены археологами в городе.

От жуткой картины и запаха журналистка попросила приостановить экскурсию. Здесь в 75 гробах хранятся кости более 500 человек.



Крипта под церквью



В 75 гробах хранятся кости более 500 человек

На костях находят колющие, рубящие удары, часто кости опаленные. И вот это все показывает, что человек не умер своей смертью... Здесь даже расположены захоронения маленьких младенцев, детей до одного года... И их беспощадно убивали,

– отметила Карина Солдатова.

Ежегодно 13 ноября в современном Батурине проводят перезахоронения погибших в 18 веке украинцев. Их новое место отдыха – рядом с могилами украинцев, погибших в войне с Москвой уже в 21 веке. Война за независимость продолжается и через 310 лет.