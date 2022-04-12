В то же время уже ясно, что потери для производителей и экономики страны колоссальны. Национальный банк оценил потери украинской экономики. Речь идет о 50% "непроизведенного" ВВП, а по данным МВФ потери Украины из-за военного вторжения российских оккупантов составляют более 35% ВВП.

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Но важно поддерживать жизнедеятельность экономики страны, ведь от ответственности бизнеса зависит победа и будущее Украины.

В настоящее время компания BAYADERA GROUP прилагает максимальные усилия для функционирования бизнеса и экспорта продукции за рубеж. Холдинг еще в первые дни войны перечислил 5 миллионов гривен на содержание армии. Кроме этого, компания в срочном порядке уплатила в государственную казну налогов на сумму более 14 миллионов гривен.

Поддержка украинцев и ВСУ

В начале марта руководство холдинга и акционеры Bayadera Group приняли решение поддерживать ВСУ в размере 2% от объема продаж продукции компании.

В особой поддержке нуждаются не только военные, но и простые люди, специалисты, упустившие возможность работать для обеспечения своих семей. Поэтому, несмотря на замороженные условия ведения бизнеса, в марте холдинг выплатил 100% заработных плат и прилагает усилия для выплаты их в следующем периоде.

Понимают сверхсложную ситуацию в стране и партнеры. 100% продажи водочного бренда холдинга HLIBNY DAR были перечислены государственным фондам для урегулирования чрезвычайной ситуации в Украине от партнеров Bayadera Group – Royal Wine Corp.

Важные решения для блокировки войны

Информационная и экономическая блокада – это отдельный фронт борьбы, в рамках которого весь цивилизованный мир объединился против вторжения оккупационных войск на территорию Украины. Холдинг Bayadera Group в начале ввода российских войск с северной территории принял решение отменить лицензию на производство водки HLIBNY DAR в Белоруссии.

Сегодня наша сила в единстве, вся страна – как одна семья, несмотря на то, что сейчас сотрудники компании находятся по всей Украине и за ее пределами, все действуют ради победы. Так что делаем то, что можем и там, где мы сейчас есть,

– отметили в компании.

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