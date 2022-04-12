Водночас вже зрозуміло, що втрати для виробників та економіки країни колосальні. Національний банк оцінив втрати української економіки. Йдеться про 50% "невиробленого" ВВП, а за даними МВФ втрати України через військове вторгнення російських окупантів складають понад 35% ВВП.

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Але важливо підтримувати життєдіяльність економіки країни, адже від відповідальності бізнесу залежить і перемога, і майбутнє України.

Наразі компанія BAYADERA GROUP докладає максимальних зусиль для функціонування бізнесу та експорту продукції за кордон. Холдинг ще у перші дні війни перерахував 5 мільйонів гривень на утримання армії. Окрім цього, компанія в терміновому порядку сплатила до державної скарбниці податків на суму понад 14 мільйонів гривень.

Підтримка українців та ЗСУ

На початку березня керівництво холдингу та акціонери Bayadera Group прийняли рішення підтримувати ЗСУ у розмірі 2% від об’єму продажів продукції компанії.

Особливої підтримки потребують не лише військові, а й прості люди, спеціалісти, які втратили можливість працювати для забезпечення своїх родин. Тож попри заморожені умови ведення бізнесу, у березні холдинг виплатив 100% заробітних плат та докладає зусиль для виплати їх у наступному періоді.

Розуміють надскладну ситуацію в країні і партнери. 100% від продажу горілчаного бренду холдингу HLIBNY DAR було перераховано державним фондам для врегулювання надзвичайної ситуації в Україні від партнерів Bayadera Group – Royal Wine Corp.

Важливі рішення для блокування війни

Інформаційна та економічна блокада – це окремий фронт боротьби, у рамках якої весь цивілізований світ об’єднався проти вторгнення окупаційних військ на територію України. Холдинг Bayadera Group на початку введення російських військ з північної території прийняв рішення скасувати ліцензію на виробництво горілки HLIBNY DAR у Білорусі.

Сьогодні наша сила у єдності, уся країна – як одна сім’я, не зважаючи на те, що зараз працівники компанії знаходяться по всій Україні та за її межами, всі діють задля перемоги. Тож робімо те, що можемо і там, де ми зараз є,

– зазначили у компанії.

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