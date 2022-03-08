В Сумской области украинские военные уничтожили колонны вражеской техники.
По теме Вражеские самолеты сбросили авиабомбы на Сумы: есть погибшие и травмированные, среди них – дети
В Сумской области уничтожили вражескую технику
Для этого они использовали турецкий беспилотник Bayraktar. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий напомнил в своем телеграме о том, что все пришедший в Украину с войной здесь и погибнет.
Так выглядят колонны вражеской техники, уничтоженные "Байрактаром".
Слава ВСУ и всем причастным!
– добавил он.
Колонны уничтоженной вражеской техники: смотреть видео
Позже Живицкий сообщил о еще одной уничтоженной колонне техники врага под Сумами. Он отметил, что оркам место в аду, а они держат оборону.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!