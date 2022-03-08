О трагедии сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА. Он заявил, что 7 марта – горячие и сложные сутки для города и района.

Заметьте Россия содержит более 2 тысяч студентов и блокирует их эвакуацию, – Верещук

Живицкий рассказал, что днем ​​герои из теробороны приняли неравный бой с врагом. Погибли четверо парней.

А после 23:00 Россия сбросила на Сумы авиабомбы. Они попали в жилые кварталы. Повреждены дома.

Есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. О какой войне и правилах вообще может говориться, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население,

– подчеркнул глава ОВА.

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