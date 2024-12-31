Что должно быть в списке призывников или контрактников, рассказали в Drone Force, передает 24 Канал.

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Что нужно брать в учебный центр

Все необходимые вещи должны уместиться в рюкзак в 40 – 50 литров, а потому необходимо брать только самое необходимое.

В первую очередь – средства гигиены. Все средства для мытья и бритья должны быть только личными.

С собой также стоит взять металлическую посуду, в частности, миску, ложку и кружку. Без них полевой кухне не обойтись.

З одежды – 2 – 3 пары нижнего белья, несколько пар треккинговых антибактериальных носков, футболки, полотенце. Не стоит забывать о иглы и нитки. Если рекруты не умеют шить, в центре их научат.

С собой также нужно иметь письменные принадлежности, в частности, шариковую ручку черного цвета, карандаш, несколько записных книжек.

В рюкзаке должны быть и теплые вещи по сезону, но объемные, в частности, одеяло брать с собой не нужно.

Не стоит забывать о аптечку. "Позаботься о лекарствах, которые могут понадобиться именно тебе", – отмечают в Drone Force.

Также в списке должны быть резиновые тапочки для душа, качественный дождевик, спички, зажигалка, налобный фонарик с красным светом, нож или мультитул.

Стоит позаботиться и о технике: взять для зарядки гаджетов удлинитель и павербанк.

Важно помнить: алкоголь и наркотики строго запрещены!

– подчеркнули военные.