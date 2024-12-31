Що повинно бути у списку призовників чи контрактників, розповіли у Drone Force, передає 24 Канал.

Дивіться також Кого звільнять від мобілізації з 1 січня 2025: список категорій

Що потрібно брати у навчальний центр

Усі необхідні речі повинні вміститися у наплічник в 40 – 50 літрів, а тому необхідно брати лише найнеобхідніше.

У першу чергу – засоби гігієни. Усі засоби для миття та бриття повинні бути лише особистими.

Із собою також варто взяти металевий посуд, зокрема, миску, ложку та кухоль. Без них польовій кухні не обійтися.

З одягу – 2 – 3 пари спідньої білизни, декілька пар трекінгових антибактеріальних шкарпеток, футболки, рушник. Не варто забувати про голки та нитки. Якщо рекрути не вміють шити, у центрі їх навчать.

Із собою також потрібно мати письмове приладдя, зокрема, кулькову ручку чорного кольору, олівець, кілька нотатників.

У наплічнику повинні бути й теплі речі за сезоном, але об'ємні, зокрема, ковдру брати із собою не потрібно.

Не варто забувати про аптечку. "Подбай про ліки, які можуть знадобитися саме тобі", – наголошують у Drone Force.

Також у списку повинні бути гумові капці для душу, якісний дощовик, сірники, запальничка, налобний ліхтарик із червоним світлом, ніж або мультитул.

Варто подбати і про техніку: взяти для зарядки гаджетів подовжувач і павербанк.

Важливо пам'ятати: алкоголь і наркотики суворо заборонені!

– наголосили військові.