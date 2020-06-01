Канал BBC создал сериал на основе отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в городе Солсбери.

Фильм основан на реальных событиях, но его авторы главный акцент разместили на привычных людях и как они реагировали на "кризисные события на пороге своего дома". Об этом говорится в описании к сериалу, сообщает 24 канал.

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Сценаристами стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон.

Сериал получил название "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings). На BBC One его покажут с 14 по 16 июня.

Смотрите видео трейлера сериала "Отравление в Солсбери"