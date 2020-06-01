BBC показала трейлер сериала об отравлении разведчика Скрипаля"Новичком" в Солсбери – видео
Канал BBC создал сериал на основе отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в городе Солсбери.
Фильм основан на реальных событиях, но его авторы главный акцент разместили на привычных людях и как они реагировали на "кризисные события на пороге своего дома". Об этом говорится в описании к сериалу, сообщает 24 канал.
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Сценаристами стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон.
Сериал получил название "Отравление в Солсбери" (The Salisbury Poisonings). На BBC One его покажут с 14 по 16 июня.
Смотрите видео трейлера сериала "Отравление в Солсбери"
Отравление Скрипаля "Новичком" в Солсбери: коротко
- Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить в марте 2018 года.
- Тогда для этого использовали яд, известный как "Новичок", его разработкой занимались в СССР, а затем и в России.
- В Великобритании обвинили Российское Главное разведывательное управление в проведении этой спецоперации. И опубликовали видео двух россиян, которые приезжали специально для этого в Солсбери. Они прибыли в Англию 2 марта, 4 марта нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля и в тот же день вернулись в Россию.
- Подозреваемые впоследствии дали интервью российским пропагандистским каналам, и назвали себя обычными туристами, которые приехали посмотреть на известный "Солсберецкий собор".
- По "паспортам" это оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Однако журналисты провели расследование, и установили, что Руслан Боширов – на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига. А Александр Петров – Александр Мишкин.
- Сергей и Юлия Скрипали после покушения остались живы.
- К слову, всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, который отравился во время осмотра дома пострадавших россиян. Чарлз Роули и Дон Стерджесс пострадали после того, как муж подарил своей подруге флакон якобы с духами, который он нашел на улице. Стерджесс использовала вещество во флаконе как духи и через несколько дней умерла.