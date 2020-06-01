Канал BBC створив серіал на основі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у місті Солсбері.

Фільм заснований на реальних подіях, але його автори головний акцент розмістили на звичних людях і як вони реагували на "кризові події на порозі свого дому". Про це йдеться в описі до серіалу, повідомляє 24 канал.

Варте уваги Жахи радянської системи: за якими злочинами стоїть КДБ

Сценаристами стали журналісти-розслідувачі, які раніше працювали над цією темою – Деклан Лоун та Адам Паттерсон.

Серіал отримав назву "Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings). На BBC One його покажуть з 14 до 16 червня.

Дивіться відео трейлеру серіалу "Отруєння в Солсбері"

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію намагалися отруїти в березні 2018 року.

Тоді для цього використали отруту, відому як "Новачок", Її розробкою займалися в СРСР, а згодом і в Росії.

У Великобританії звинуватили Російське Головне розвідувальне управління у проведенні цієї спецоперації. І опублікували відео двох росіян, які приїжджали спеціально для цього в Солсбері. Вони прибули до Англії 2 березня, 4 березня нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипалів та в той же день вернулися до Росії.

Підозрювані згодом дали інтерв'ю російським пропагандистським каналам, і назвали себе звичайними туристами, які приїхали подивитися на відомий "Солсберецкий собор".

За "паспортами" це виявилися Руслан Боширов та Олександр Петров. Однак журналісти провели розслідування, і встановили, що Руслан Боширов – насправді полковник ГРУ Анатолій Чепіга. А Олександр Петров – Олександр Мішкін.

Сергій та Юлія Скрипалі після замаху залишилися живі.