BBC показала трейлер серіалу про отруєння розвідника Скрипаля "Новачком" в Солсбері – відео
Канал BBC створив серіал на основі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у місті Солсбері.
Фільм заснований на реальних подіях, але його автори головний акцент розмістили на звичних людях і як вони реагували на "кризові події на порозі свого дому". Про це йдеться в описі до серіалу, повідомляє 24 канал.
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Сценаристами стали журналісти-розслідувачі, які раніше працювали над цією темою – Деклан Лоун та Адам Паттерсон.
Серіал отримав назву "Отруєння в Солсбері" (The Salisbury Poisonings). На BBC One його покажуть з 14 до 16 червня.
Дивіться відео трейлеру серіалу "Отруєння в Солсбері"
Отруєння Скрипаля "Новачком" в Солсбері: коротко
- Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію намагалися отруїти в березні 2018 року.
- Тоді для цього використали отруту, відому як "Новачок", Її розробкою займалися в СРСР, а згодом і в Росії.
- У Великобританії звинуватили Російське Головне розвідувальне управління у проведенні цієї спецоперації. І опублікували відео двох росіян, які приїжджали спеціально для цього в Солсбері. Вони прибули до Англії 2 березня, 4 березня нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипалів та в той же день вернулися до Росії.
- Підозрювані згодом дали інтерв'ю російським пропагандистським каналам, і назвали себе звичайними туристами, які приїхали подивитися на відомий "Солсберецкий собор".
- За "паспортами" це виявилися Руслан Боширов та Олександр Петров. Однак журналісти провели розслідування, і встановили, що Руслан Боширов – насправді полковник ГРУ Анатолій Чепіга. А Олександр Петров – Олександр Мішкін.
- Сергій та Юлія Скрипалі після замаху залишилися живі.
- До слова, загалом від отруєння "Новачком" постраждали п'ятеро людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян. Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес використала речовину у флаконі як парфумами та через кілька днів померла.