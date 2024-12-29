Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой материал британского журналиста Стива Розенберга для BBC. Стоит отметить, что ранее Путин заявлял, что он не только позаботился о России, а страна якобы "отошла от края пропасти".

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Как амбиции Путина привели к катастрофическим последствиям

Стив Розенберг рассказал, что во время войны в Украине он все чаще вспоминает слова Бориса Ельцина, которые он сказал Путину на прощание в 1999 году – "Береги Россию". По словам журналиста, полномасштабное вторжение России в Украину имело разрушительные последствия для обоих государств.

Прежде всего для Украины, которая подверглась массовым разрушениям и жертвам в своих городах. Почти 20% ее территории было оккупировано, а 10 миллионов ее граждан были перемещены. Но и для России: После решения Владимира Путина начать так называемую "специальную военную операцию" Россия понесла большие потери на поле боя,

– написал Розенберг.

Он добавил, что российские города регулярно подвергаются атакам беспилотников, а украинские военные контролируют часть Курской области. К тому же международные санкции усиливают давление на экономику России, демографическая ситуация осложняется, а внутренние репрессии набирают обороты.

По словам Розенберга, речи Путина выглядят так, будто им руководит недовольство и всеобъемлющее ощущение того, что Россию годами якобы обманывали и не уважали, а Запад "отвергал ее проблемы безопасности".

Выдавать себя защитником российского суверенитета: это взгляд, который он придумал задним числом, чтобы попытаться оправдать войну в Украине? Или Путин действительно верит в такой взгляд на современную российскую историю?

– говорится в материале BBC.

Стив Розенберг подытожил, что ответ на этот вопрос вполне может повлиять на то, как закончится война, и на будущее России.