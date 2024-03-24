Ранее, Вооруженные Силы Украины смогли поразить сразу 2 больших десантных корабля в Севастополе. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

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"Привет" от Воздушных сил

Официальный аккаунт Воздушных Сил в соцсети Х (ранее твитер) потроллил оккупантов, у которых снова был не только один "пропущенный", а сразу 2.

Утром СтратКом Вооруженных Сил Украины сообщил об очередном успешном поражении вражеских десантных кораблей. Там рассказали о поражении двух БДК "Ямал" и "Азов".

Воздушные Силы не могли пройти мимо и не передать "привет" оккупантам. Они отреагировали на информацию о поражении двух больших десантных кораблей лаконично, но, одновременно, своими словами сказали все.

Так, они потроллили захватчиков, передавая им "привет".

"Привет" оккупантам в Крыму. Я вернулся,

– написали в посте Воздушные силы Украины.

И, кроме этого, они прикрепили фотографию загадочного котика, что говорит оккупантам "привет".

Силы обороны поразили сразу 2 российских судна: коротко