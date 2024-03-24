Раніше, Збройні Сили України змогли вразити одразу 2 великих десантних кораблі в Севастополі. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов".

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"Привіт" від Повітряних сил

Офіційний акаунт Повітряних Сил у соцмережі Х (раніше твітер) потролив окупантів, у яких знову був не лише один "пропущений", а одразу 2.

Зранку СтратКом Збройних Сил України повідомив про чергове успішне ураження ворожих десантних кораблів. Там розповіли про ураження двох ВДК "Ямал" та "Азов".

Повітряні Сили не могли пройти повз та не передати "привіт" окупантам. Вони відреагували на інформацію про ураження двох великих десантних кораблів лаконічно, але, водночас, своїми словами сказали все.

Так, вони потролили загарбників, передаючи їм "вітання".

"Привіт" окупантам у Криму. Я повернувся,

– написали у пості Повітряні сили України.

Та, окрім цього, вони прикріпили світлину загадкового котика, що каже окупантам "привіт".

Сили оборони уразили одразу 2 російських судна: коротко