Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что это проблемы для логистики противника. Фактически, это был едва ли не основной способ для россиян переправлять и боекомплекты, и тяжелую технику из России. К слову, взрывы на полуострове прозвучали вечером 23 марта.
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Так оккупанты создавали боевой ресурс для своей группировки войск на территории временно оккупированного Крыма. Оттуда враг отправлял силы на Херсонское и Запорожское направления.
Для врага это существенные потери в любом случае. "Ямал" – после ремонта. Понимаем, что вложились уже дважды, фактически. И финансово, и ресурсно, и теперь имеют такую еще проблему. "Азов" – достаточно символично, что именно с таким названием большой десантный корабль поражен,
– отметил Братчук.
Взрывы в Крыму
- Во временно оккупированном Севастополе в субботу вечером было громко. Местные насчитали 10 взрывов. Их слышали, в частности, возле аэродрома "Бельбек". Так называемый "губернатор" Севастополя заявил, что это якобы "работала ПВО".
- СтратКом ВСУ 24 марта сообщил о поражении больших десантных кораблей "Азов" и "Ямал". Также украинские военные ударили по вражескому центру связи и нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота России.
- Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что узел связи Черноморского флота врага – это важный элемент управления войсками.
- На временно оккупированном полуострове взрывы прозвучали и в воскресенье утром. Громко было на нефтебазе вблизи Гвардейского и в Симферополе. Известно и о взрыве в поселке Советское.