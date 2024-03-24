Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что это проблемы для логистики противника. Фактически, это был едва ли не основной способ для россиян переправлять и боекомплекты, и тяжелую технику из России. К слову, взрывы на полуострове прозвучали вечером 23 марта.

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Так оккупанты создавали боевой ресурс для своей группировки войск на территории временно оккупированного Крыма. Оттуда враг отправлял силы на Херсонское и Запорожское направления.

Для врага это существенные потери в любом случае. "Ямал" – после ремонта. Понимаем, что вложились уже дважды, фактически. И финансово, и ресурсно, и теперь имеют такую еще проблему. "Азов" – достаточно символично, что именно с таким названием большой десантный корабль поражен,

– отметил Братчук.

Взрывы в Крыму