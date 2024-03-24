Около 5 утра в Симферополе прогремела серия взрывов. Кроме того, было громко в Гвардейском. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Уже вскоре написали о прилете по нефтебазе, передает 24 Канал.

Кстати В Крыму мог быть прилет в штаб связи Черноморского флота в Севастополе, – СМИ

Что уже известно о свежем "хлопке" в Крыму

В 5 утра в сети сообщили о 4 взрывах в Симферопольском районе. Уже через несколько минут написали о еще трех где-то в пригороде Симферополя 05:30. Со стороны поселка Гвардейского наблюдается столб дыма.

"Крымский ветер" В 05:30 написал, что всего было около 20 взрывов. Уже вскоре уточнили, что в Гвардейском прилет по нефтебазе. Вспыхнул мощный пожар.

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На нефтебазе возле Гвардейского взрывы и пожар / Фото из сети

Эта нефтебаза расположена прямо возле железнодорожной станции Остряково.

Где расположена нефтебаза / Фото из сети

Кстати, в сети пишут, что возможно, есть попадание и в гарнизон Гвардейского.

Возможно, прилетело по гарнизону Гвардейского / Фото из сети

Заметим, в 05:40 пропагандисты написали, что Крымский мост закрыт. Кроме того, оккупанты пожаловались на атаку на полуостров.

Между тем в Севастополе перекрыли рейд через бухту, катера не ходят. Также сообщают о сильном взрыве в поселке Советское.

Обратите внимание! Накануне, вечером 23 марта, в Крыму прозвучала серия мощных взрывов. В частности, было "тревожно" в Севастополе. Под ударом мог оказаться штаб связи Черноморского флота.