OSINT-аналитики сообщают,что по крайней мере три ракеты Storm Shadow могли прилететь в штаб связи Черноморского флота России.
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Аналогичную информацию публикуют и местные телеграм-каналы.
Как нам сообщают, прилет ракет был в главный узел спецсвязи Черноморского флота России по ул. Николая Музыки, 1,
– пишет канал "Крымский ветер".
Официальной информации пока нет. В то же время агенты "Атеш" уже заявили, что знают, куда прилетело и сообщили, что передали информацию Силам Обороны Украины.
Взрывы в Севастополе: что известно
- Поздно вечером 23 марта в Севастополе было очень громко: в городе звучала серия взрывов. Россияне во время обстрела заявили о массированной атаке на Севастополь, традиционно заявив, что ПВО "все сбивает".
- Оккупанты заявили, что сбили якобы 30 ракет над Севастополем. Однако кадры говорят совсем о другом. В частности, на видео видны попадания, яркие взрывы и дым.
- Также было громко во многих других населённых пунктах полуострова. К примеру сообщают о вероятных попаданиях по аэродрому Бельбека и расположению бригады морской пехоты.