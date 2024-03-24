OSINT-аналітики повідомляють,що принаймні три ракети Storm Shadow могли прилетіти в штаб зв'язку Чорноморського флоту Росії.

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Аналогічну інформацію публікують і місцеві телеграм-канали.

Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту Росії на вул. Миколи Музики, 1,

– пише канал "Кримський вітер".

Офіційної інформації наразі немає. Водночас агенти "Атеш" вже заявили, що знають, куди прилетіло й повідомили, що передали інформацію Силам Оборони України.

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