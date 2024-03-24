OSINT-аналітики повідомляють,що принаймні три ракети Storm Shadow могли прилетіти в штаб зв'язку Чорноморського флоту Росії.
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Аналогічну інформацію публікують і місцеві телеграм-канали.
Як нам повідомляють, приліт ракет був у головний вузол спецзв'язку Чорноморського флоту Росії на вул. Миколи Музики, 1,
– пише канал "Кримський вітер".
Офіційної інформації наразі немає. Водночас агенти "Атеш" вже заявили, що знають, куди прилетіло й повідомили, що передали інформацію Силам Оборони України.
Вибухи в Севастополі: що відомо
- Пізно ввечері 23 березня у Севастополі було дуже гучно: в місті лунала серія вибухів. Росіяни під час обстрілу заявили про масовану атаку на Севастополь, традиційно заявивши, що ППО "все збиває".
- Окупанти заявили, що збили нібито аж 30 ракет над Севастополем. Однак кадри говорять зовсім про інше. Зокрема на відео видно влучання, яскраві вибухи та дим.
- Також було гучно в багатьох інших населених пунктах півострова. До прикладу повідомляють про ймовірні влучання по аеродрому Бельбек та розташуванню бригади морської піхоти.