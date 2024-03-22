Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Примечательно, что воздушную тревогу в самом городе во время взрывов не объявляли, передает 24 Канал.

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В Севастополе слышали громкие взрывы

В севастопольских телеграм-каналах около 23 часов 31 минуты по киевскому времени начали писать, что в городе слышали громкие звуки. Впоследствии стало известно, что эти взрывы слышали в нескольких районах временно оккупированного города.

Почти через 10 минут оккупанты решили оправдаться перед своими гражданами, заявив, что взрывы были связаны с "работой наших". В то же время пока российские ставленники Путина в аннексированном Севастополе взрывы не комментировали.

Журналисты "Радио Свобода" обратили внимание, что взрывы в Севастополе прозвучали, когда в городе не было воздушной тревоги. Пока точно неизвестно, какие последствия этого "хлопка" в Севастополе, а также есть ли в городе пострадавшие среди граждан или повреждения.

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