Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Примечательно, что воздушную тревогу в самом городе во время взрывов не объявляли, передает 24 Канал.
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В Севастополе слышали громкие взрывы
В севастопольских телеграм-каналах около 23 часов 31 минуты по киевскому времени начали писать, что в городе слышали громкие звуки. Впоследствии стало известно, что эти взрывы слышали в нескольких районах временно оккупированного города.
Почти через 10 минут оккупанты решили оправдаться перед своими гражданами, заявив, что взрывы были связаны с "работой наших". В то же время пока российские ставленники Путина в аннексированном Севастополе взрывы не комментировали.
Журналисты "Радио Свобода" обратили внимание, что взрывы в Севастополе прозвучали, когда в городе не было воздушной тревоги. Пока точно неизвестно, какие последствия этого "хлопка" в Севастополе, а также есть ли в городе пострадавшие среди граждан или повреждения.
В Крыму в последнее время неспокойно
- В этот же день взрывы также прозвучали в аннексированном Симферопольском районе в Крыму. Минобороны государства-агрессора отчиталось, что полуостров атаковали беспилотники самолетного типа, три дрона якобы сбили.
- Кроме того, в Крыму также перекрывали Крымский мост, когда была угроза "атаки с воздуха". А печально известная ПВО оккупантов якобы работала в разных районах полуострова.
- До этого последний раз взрывы в Крыму слышали 18 марта. В частности, "хлопок" добралась тогда Севастополя и пришлась на 10 годовщину аннексии Крымского полуострова россиянами, включая город Севастополь.
- Ранее российские телеграм-каналы писали, что на Крымском мосту перекрывали движение. В то же время украинские партизаны из "Атеша" отметили, что ожидают результатов, которые возникли после "хлопка", а россиянам на полуострове "можно начинать паниковать".
- К тому же на Крымском полуострове 5 марта было чрезвычайно громко. Так, местные жители сообщали о взрывах в районе села Межводное, расположенного на Тарханкутском полуострове, а также в селах Угловое и Вилино Бахчисарайского района.