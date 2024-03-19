Черноморский флот не сможет противодействовать эффективным атакам морских дронов. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Вражеский флот должен готовиться к уничтожению

Михаил Самусь отметил, что Черноморскому флоту надо готовиться к уничтожению. Никакие действия захватчиков никак не помешают Украине уничтожить Черноморский флот, особенно в базах во временно оккупированном Крыму.

Не сможет Черноморский флот противодействовать эффективному массированному применению морских дронов. Особенно если эти дроны будут подводные. Особенно если будут проводиться комплексные удары с использованием и противокорабельных ракет, и морских дронов надводных, подводных,

– объяснил он.

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