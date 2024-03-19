Черноморский флот не сможет противодействовать эффективным атакам морских дронов. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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Вражеский флот должен готовиться к уничтожению
Михаил Самусь отметил, что Черноморскому флоту надо готовиться к уничтожению. Никакие действия захватчиков никак не помешают Украине уничтожить Черноморский флот, особенно в базах во временно оккупированном Крыму.
Не сможет Черноморский флот противодействовать эффективному массированному применению морских дронов. Особенно если эти дроны будут подводные. Особенно если будут проводиться комплексные удары с использованием и противокорабельных ракет, и морских дронов надводных, подводных,
– объяснил он.
Черноморский флот России: последние новости
- Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Крым. Он поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению украинских атак на Черноморский флот, а также повышать живучесть кораблей. Также он поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения украинских беспилотников.
- В британской разведке отметили, что успех Украины в проведении асимметричной морской ударной кампании привел к тому, что министр обороны России Сергей Шойгу приехал на командный пункт Черноморского флота в оккупированный Крым. Российский флот, вероятнее всего, прибегнул к ограничению своих операций в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а восприятие угрозы растет. Поскольку Украина продолжает искать возможности для нанесения ударов на расстоянии, российское министерство обороны было вынуждено активизировать усилия по сохранению своего флота в Черном море.
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что уже вторую неделю российские корабли не выходят в оккупированные украинские воды на патрулирование, за исключением небольших катеров прибрежного плавания, которые контролируют боновые заграждения на входе в бухту. Именно на них сейчас переведены задачи наблюдать за надводной ситуацией и контрдиверсионной работой.