Чорноморський флот не зможе протидіяти ефективним атакам морських дронів. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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Ворожий флот має готуватись до знищення

Михайло Самусь зазначив, що Чорноморському флоту треба готуватися до знищення. Жодні дії загарбників ніяк не завадять Україні знищити Чорноморський флот, особливо у базах у тимчасово окупованому Криму.

Не зможе Чорноморський флот протидіяти ефективному масованому застосуванню морських дронів. Особливо якщо ці дрони будуть підводні. Особливо якщо будуть проводитися комплексні удари з використанням і протикорабельних ракет, і морських дронів надводних, підводних,

– пояснив він.

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