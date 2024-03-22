Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Примітно, що повітряну тривогу у самому місті під час вибухів не оголошували, передає 24 Канал.
Цікаво Чи зможе Чорноморський флот протидіяти БпЛА: Самусь оцінив можливості росіян
У Севастополі чули гучні вибухи
У севастопольських телеграм-каналах близько 23 години 31 хвилини за київським часом почали писати, що у місті чули гучні звуки. Згодом стало відомо, що ці вибухи чули у кількох районах тимчасово окупованого міста.
Через майже 10 хвилин окупанти вирішили виправдатися перед своїми громадянами, заявивши, що вибухи були пов'язані із "роботою наших". Водночас наразі російські ставленики Путіна в анексованому Севастополі вибухи не коментували.
Журналісти "Радіо Свобода" звернули увагу, що вибухи у Севастополі пролунали, коли в місті не було повітряної тривоги. Наразі достеменно невідомо, які наслідки цієї "бавовни" у Севастополі, а також чи є у місті постраждалі серед громадян чи пошкодження.
У Криму останнім часом неспокійно
- Цього ж дня вибухи також пролунали в анексованому Сімферопольському районі у Криму. Міноборони держави-агресора відзвітувало, що півострів атакували безпілотники літакового типу, три дрони нібито збили.
- Окрім того, в Криму також перекривали Кримський міст, коли була загроза "атаки з повітря". А сумнозвісна ППО окупантів нібито працювала в різних районах півострова.
- До цього востаннє вибухи у Криму чули 18 березня. Зокрема, "бавовна" дісталася тоді Севастополя і припала на 10 річницю анексії Кримського півострова росіянами, включно із містом Севастополем.
- Раніше російські телеграм-канали писали, що на Кримському мосту перекривали рух. Водночас українські партизани з "Атешу" наголосили, що очікують результатів, які виникли після "бавовни", а росіянам на півострові "можна починати панікувати".
- До того ж на Кримському півострові 5 березня було надзвичайно гучно. Так, місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі села Міжводне, що розташоване на Тарханкутському півострові, а також у селах Углове та Віліне Бахчисарайського району.