Про це пишуть російські ЗМІ. Примітно, що гучні звуки пролунали у роковини анексії міста росіянами, передає 24 Канал.

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У Севастополі пролунали гучні вибухи

Місцеві телеграм-канали попереджали жителів Криму "перебувати напоготові" через "якісь рухи". Згодом росіяни написали про "авіаційну небезпеку", зрештою окупанти почули 2 вибухи.

У Севастополі 18 березня чули вибухи
У Севастополі чули гучні вибухи / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"