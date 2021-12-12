Сначала местные перепугались, что это бомба. Затем начали говорить об утечке газа. Как бы там ни было – под завалами ищут по меньшей мере 10 человек, включая нескольких детей и беременную.
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На Сицилии взорвался дом: все известные подробности
Маленький городок Агридженто (10 тысяч населения) расположен на Сицилии в регионе Равануса в часе езды от Палермо. Приблизительно в 20:30 горожане услышали громкий грохот и начали выбегать на улицы.
Сначала люди испугались, что взорвалась бомба. Впоследствии из сообщений в соцсетях стало известно, что взорвался четырехэтажный дом – якобы из-за утечки газа (специалисты Italgas уже работают на месте).
В результате взрыва одно здание обвалились, еще два сильно пострадали. Начался большой пожар. В районе отключили электроэнергию, чтобы последствия взрыва не были еще более разрушительными.
По последней информации, одну женщину вытащили из-под завалов. А местных жителей эвакуировали и расселили в гостиницах. Спасательные работы, к сожалению, осложняют постоянные утечки газа.
Взрыв и разрушение на Сицилии: смотрите фото Ansa
Также в декабре:
- На юге Франции ночью 7 декабря раздался взрыв в трехэтажном многоквартирном доме.
- В городе Денау в Узбекистане в торговом комплексе "Инденим" в результате взрыва погибли 2 человека.
А несколько месяцев назад обрушился дом в Испании: посмотрите видео