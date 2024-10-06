Российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов в эфире 24 Канала отметил, что не стоит воспринимать заявления этого депутата, "местного сумасшедшего", серьезно, однако считает, что причины для того, что все чаще возникают разговоры на тему, что делать бедным россиянам, где им поесть и одеться – существуют.

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В первую очередь становятся бедными в России пенсионеры и бюджетники

Милов отметил, что Россия сейчас делится на 2 неравные части, потому что десятки миллионов ее граждан становятся бедными, а богатеет довольно узкий слой, который связан с армией, ВПК, банковской и нефтегазовой сферами.

Несмотря на военную экономику, видно, что у большого количества населения, у десятков миллионов россиян, финансовое положение ухудшается, россияне беднеют. В первую очередь это российские пенсионеры, которым достаточной индексации пенсии не предусматривают, на это в бюджете нет средств,

– озвучил политический деятель.

Обратите внимание! В России планируют существенно увеличить расходы на войну. На это хотят заложить в бюджете 13,2 триллиона рублей, то есть 142 миллиарда долларов. В 2025 году расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составят около 40% от общего объема расходов бюджета России.

В 2025 году, по словам российского оппозиционера, расходы на соцполитику и дотации пенсионному фонду в России существенно снизятся. Индексацию пенсии закладывают всего 7%.

То есть пенсионеры уже длительное время живут в отрицательной зоне, когда их реальные доходы не успевают за инфляцией. Похожая ситуация у людей, которые работают в бюджетном секторе, в первую очередь это сферы образования и медицины. Там есть рост зарплат, но тоже за реальным увеличением цен этот показатель не успевает,

– подчеркнул Милов.

В России расширяется АП, а это требует дополнительных денег

Относительно увеличения расходов на главу Кремля, политический деятель связывает это с тем, что довольно серьезно расширяется президентская администрация, потому что все больше щупальцев туда запускают, чтобы лучше контролировать все процессы в российском обществе.

"Они активно лезут в мозги населения, хотят держать на контроле, что люди читают, смотрят, делают в постели. В России создали управление культурно-духовных ценностей и вероятно, что на это нужны миллиарды рублей. Путин по большей части содержится путем наличия "общака", который регулярно пополняют олигархи. А эти бюджетные средства, думаю, направлены как раз на его администрацию и все эти управления", – предположил Милов.

К сведению! В проекте федерального бюджета России на 2025 год заложено на содержание Путина и его администрации 31 миллиард рублей. Это на 25,5% больше, чем в 2024 году (тогда выделили 24,6 миллиарда рублей). Хотя ранее планировалось, что расходы на Путина и АП вырастут на 0,02%.