В сети появилось интересное видео, на котором блогер из Хмельницкого проехалась на авто по пешеходной части улицы Проскуровской. Кроме того, она называла прохожих "кеглями" и советовала "бежать".

Инцидент произошел 18 июня в Хмельницком. Видео "покатушек" обнародовала сама блогерша в сторис. Впоследствии пользователи сети начали распространять его, не скрывая возмущения, сообщает 24 канал.

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Как все было

Горе-блогер с 33-тысячной аудиторией хвасталась своей поездкой по пешеходной части улицы Проскуровской, что в Хмельницком. Шокированных людей, которые проходили мимо, она назвала просто "кеглями".

Бегите, кегли, бегите, потому что сейчас будет опасный рейс,

– отметила блогер.

Стоит отметить, что за рулем находилась не она, ведь сама девушка не имеет водительских прав.

Что говорит блогер

После шквала общественного возмущения девушка записала видеообращение. В нем она подчеркнула, что ситуация "смешная", а все сообщества в соцсетях "просто решили попиариться на ее имени".

Я не была за рулем и ничего такого там не сказала. Какие вопросы ко мне? На меня напишете заявление, на меня штраф накинете. Ну за что? Никакого ничего из моих уст обидного не звучало,

– отметила блогер.

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Что говорят в полиции

В патрульной полиции в Хмельницкой области пояснили, что на видеоролике видно, как водитель нарушил запрет движения транспортного средства по тротуарам и пешеходным дорожкам. Если вину водителя докажут, то ему грозит аж 255 гривен штрафа.

Также в полиции добавили, что на линию "102" не поступало обращений по этому инциденту.