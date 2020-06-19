У мережі з'явилося цікаве відео, на якому блогерка з Хмельницького проїхалася на авто пішохідною частиною вулиці Проскурівської. Крім того, вона називала перехожих "кеглями" та радила їм "тікати".

Інцидент трапився 18 червня у Хмельницькому. Відео "покатушек" оприлюднила сама блогерка у сторіз. Згодом користувачі мережі почали поширювати його, не приховуючи обурення, повідомляє 24 канал.

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Як все було

Горе-блогерка з 33-тисячною аудиторією вихвалялася своєю поїздкою пішохідною частиною вулиці Проскурівської, що у Хмельницькому. Шокованих людей, які проходили повз, вона назвала просто "кеглями".

Тікайте, кеглі, тікайте, бо зараз буде опасний рейс,

– зазначила блогерка.

Варто зазначити, що за кермом перебувала не вона, адже сама дівчина не має водійських прав.

Що каже блогерка

Після шквалу суспільного обурення дівчина записала відеозвернення. У ньому вона наголосила, що ситуація "смішна", а усі спільноти у соцмережах "просто вирішили попіаритися на її імені".

Я не була за кермом і нічого такого там не сказала. Які питання до мене? На мене напишете заяву, на мене штраф накинете. Ну за шо? Ніякого нічого з моїх уст образливого не звучало,

– зазначила блогерка.

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Що кажуть у поліції

У патрульній поліції у Хмельницькій області пояснили, що на відеоролику видно, як водій порушив заборону руху транспортного засобу по тротуарах і пішохідних доріжках. Якщо провину водія доведуть, то йому загрожує аж 255 гривень штрафу.

Також у поліції додали, що на лінію "102" не надходило жодного звернення щодо цього інциденту.