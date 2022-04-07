Такое мнение высказал белорусский журналист Валерий Калиновский в эфире 24 канала. Он также добавил, что народ Беларуси поддерживает Украину в стремлении к победе.

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Что касается оккупации, в классическом ее понимании, или аннексии, то такая угроза всегда была и будет оставаться еще долго. Беларусь гораздо слабее Украины и отбиться не смогла бы, а еще с таким пророссийским руководством,

– убежден журналист.

После того, как Путин получит по зубам в Украине, возможно, захочет получить Беларусь в качестве компенсации, поэтому угроза для белорусов такая же, как и для украинцев, отчеркнул Валерий Калиновский.

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