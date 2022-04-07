Таку думку висловив білоруський журналіст Валерій Калиновський у ефірі 24 каналу. Він також додав, що народ Білорусі підтримує Україну у прагненні до перемоги.

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Щодо окупації, у класичному її розумінні, чи анексії, то така загроза завжди була і буде залишатись ще довго. Білорусь нагабато слабша від України і відбитися не змогла б, а ще із таким проросійським керівництвом,

– переконаний журналіст.

Після того, як Путін отримає по зубах в Україні, можливо, захоче отримати Білорусь у якості компенсації, тому загроза для білорусів така ж, як і для українців, відкреслив Валерій Калиновський.

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