Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов . По его словам, в Беларуси действительно готовы к нападению.

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Военный эксперт: Белорусам нужно сразу дать отпор

Жданов напомнил, что посольство во главе с послом Беларуси покинули Украину, а это может быть прямым сигналом к ​​тому, что глава Кремля все-таки дожмет белорусского диктатора.

Я уже не то, что предполагаю. Я уже думаю, что вопрос входа белорусских войск – это вопрос времени. Они готовы,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что Беларусь может выставить около 10, а максимум 15 батальонных тактических групп. Даже несмотря на то, что армия Беларуси не имеет боевого опыта и никогда не участвовала в боевых действиях, не стоит недооценивать противника.

"Надо трезво смотреть на вещи. Наша задача, как только они зайдут на нашу территорию, дать такой отпор, чтобы этот заход был первым и последним", – уверен Жданов.