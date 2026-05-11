Готовится к войне: белорусский оппозиционер сообщил, какие изменения в армии внедряет Лукашенко

Беларусь с 2022 года системно готовится к войне, и это ярко демонстрирует пятикратное увеличение военного бюджета и строительство дорог в направлении Украины. Параллельно конституционные изменения лишили страну статуса нейтральности и позволяют наносить превентивные удары.

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что угроза реальная, но пока не критическая.

Смотрите также: Союзник в войне: журналисты выяснили, какие детали для военной техники России поставляет Беларусь

Есть ли реальная угроза наступления со стороны Беларуси?

На полесских болотах строят дороги, которыми обычные люди просто не ездят. В то же время возводят новые полигоны для размещения дополнительных военных подразделений. Хотя для вооруженных сил хватает того, что есть.

Также военные возводят так называемую "линию Хренина" – оборонительную линию вдоль границы, названную в честь министра обороны. Сейчас активно строят участки на Брестском, Сморгонском и Волковыском направлениях, в планах – охватить весь периметр границы с Украиной и странами НАТО и ЕС.

Все началось в первые дни полномасштабного вторжения в Украину – тогда же Лукашенко протащил через сфальсифицированный референдум конституционные изменения, которые лишили Беларусь нейтрального статуса. Это было нужно для одного – легализовать поддержку российской агрессии. Следом приняли новую концепцию национальной безопасности и военную доктрину, которые полностью изменили идеологию белорусской военной политики,

– сказал Латушко.

Новая военная доктрина дает право наносить "превентивные" удары по соседним государствам и направлять войска за границу. При этом формулировка об ударах настолько расплывчатая, что Лукашенко может использовать любой повод: увидел какое-то движение на территории соседнего государства – и уже "угроза", а значит, основание для удара.

Параллельно в стране ввели системы воздушной тревоги во всех регионах, изменили медицинские регламенты на случай массового поступления раненых, создали территориальную оборону на 150 тысяч резервистов и закупают бронежилеты.

"Украинская разведка и президент правильно оценивают ситуацию – угроза существует. Но сейчас на территории Беларуси нет российских войск, способных осуществить полноценную агрессию. Поэтому угроза реальная, но пока не критическая. Вот когда там появятся регулярные вооруженные силы России – тогда она станет абсолютно реальной", – подчеркнул Латушко.

Обратите внимание! Представитель ГПСУ Андрей Демченко сказал, что в конце 2023 года Россия вывела с территории Беларуси около 10 – 12 тысяч военных, которые проходили там подготовку. После завершения учений эти подразделения вернулись в Россию для усиления фронта, а новых контингентов тогда не перебрасывали. По его словам, в Беларуси могут оставаться отдельные небольшие группы российских военных, которые занимаются логистикой, и обслуживанием авиации.

Что еще известно о потенциальной угрозе нападения?