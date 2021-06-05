Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В Минске надеются, что западные страны больше не будут вводить санкции.

Читайте также Его уже понесло: как Украина реагирует на "выходки" Лукашенко

В Минске надеются, что больше санкций Запада не будет

Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы успокоятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси,

– сказал Головченко.

Премьер Беларуси уверяет, что якобы Александр Лукашенко на протяжении многих лет убеждает, что выступает только за мир и спокойствие в регионе. Однако, когда речь идет об убытках белорусским компаниям, Минск готов на ответные шаги.

Обратите внимание! По словам Головченко, убытки белорусской экономике от санкций могут составить 2,9% ВВП. Это, заявил премьер, вынуждает Беларусь отойти от западных рынков и переключиться на Азию.

Минск вроде готов к переговорам с Киевом

Отметим, что Головченко упомянул и об отношениях с Киевом. Якобы Беларусь готова к переговорам с Украиной, однако мяч – на стороне Киева. Потому что вроде бы любые попытки Беларуси наладить диалог не находили необходимого ответа.

Актуально Последствия авиаизоляции Беларуси: выросли выбросы углерода в воздух

Ранее Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Кроме того, белорусским перевозчикам запретили приземляться в аэропортах стран ЕС. На такие авиасанкции Брюссель пошел из-за вынужденной посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича.