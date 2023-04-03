В Беларуси собираются передвигать военную технику во время проверки. Также могут ограничивать движение гражданского транспорта. Такое заявление было выдано в Минобороны Беларуси, сообщает 24 Канал.
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Как будут проверять армию в Беларуси
Утверждают, что мероприятия носят комплексный характер. Они позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшую боевую готовность.
Также хотят проверить готовность выполнять задачи в установленные сроки.
Реакция Киева
Украина знает о перемещении вооружения и военной техники в Беларуси. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заверил, что наши силы обороны всегда готовы к адекватному реагированию. Разведка следит за ситуацией, связанной с проверкой боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
Мы полностью владеем информацией о перемещении вооружения и военной техники в рамках указанной проверки,
– добавил командующий.
Украинские защитники на Севере находятся в постоянной боевой готовности.