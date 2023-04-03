Военный эксперт Олег Жданов считает, что в Белоруссию перебрасывают из России комплексы С-400. Об этом он сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Долетают до столицы

По его словам, Россия и раньше размещала С-400 на территории Беларуси. Даже обсуждался вопрос обучения белорусских военных пользоваться ими и передачи им этого комплекса.

А сейчас "Русланом" везут ракеты к комплексам С-400,

– считает эксперт.

Он предположил, что судя по обстрелам Киева противником, российские С-400 достают до украинской столицы с территории Курской области. А из Беларуси они могут достать тем более.

"Полтора месяца назад во время одного из обстрелов эти ракеты долетели до Киева. Но мы не смогли их сбить, потому что у нас нечем сбивать баллистические ракеты", – объяснил собеседник.

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Нужно закрыть небо

Жданов отметил, что Россия может также усиливать систему ПВО, поскольку собирается разместить в Беларуси ядерное оружие. Потому им нужно гарантированно закрыть небо.

Это может быть очередным шагом плана по подготовке к размещению ядерного вооружения в Беларуси,

– подчеркнул он.

Как отметил военный эксперт, противник может перебрасывать в Беларусь как комплексы С-400, так и ракеты к ним, которых у россиян много.

"По его мнению, С-400 в Беларуси будут защищать воздушное пространство для создания единой системы ПВО так называемого "Союзного государства" и для защиты строящегося там хранилища с ядерными боезарядами", - резюмировал Олег Жданов.

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