Военный эксперт Олег Жданов считает, что в Белоруссию перебрасывают из России комплексы С-400. Об этом он сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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Долетают до столицы
По его словам, Россия и раньше размещала С-400 на территории Беларуси. Даже обсуждался вопрос обучения белорусских военных пользоваться ими и передачи им этого комплекса.
А сейчас "Русланом" везут ракеты к комплексам С-400,
– считает эксперт.
Он предположил, что судя по обстрелам Киева противником, российские С-400 достают до украинской столицы с территории Курской области. А из Беларуси они могут достать тем более.
"Полтора месяца назад во время одного из обстрелов эти ракеты долетели до Киева. Но мы не смогли их сбить, потому что у нас нечем сбивать баллистические ракеты", – объяснил собеседник.
Олег Жданов объяснил переброску С-400 из России в Беларусь: смотрите видео
Нужно закрыть небо
Жданов отметил, что Россия может также усиливать систему ПВО, поскольку собирается разместить в Беларуси ядерное оружие. Потому им нужно гарантированно закрыть небо.
Это может быть очередным шагом плана по подготовке к размещению ядерного вооружения в Беларуси,
– подчеркнул он.
Как отметил военный эксперт, противник может перебрасывать в Беларусь как комплексы С-400, так и ракеты к ним, которых у россиян много.
"По его мнению, С-400 в Беларуси будут защищать воздушное пространство для создания единой системы ПВО так называемого "Союзного государства" и для защиты строящегося там хранилища с ядерными боезарядами", - резюмировал Олег Жданов.
Россия разместит ядерное оружие в Беларуси: что известно
- Владимир Путин объявил, что на территории Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. Это заявление прозвучало сразу после того, как Великобритания решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Министерство иностранных дел Беларуси, комментируя слова Путина, подчеркнула, что страна предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности.
- Вскоре президент США Джозеф Байден отреагировал на заявления кремлевского диктатора, отметив, что "это опасный вид разговоров", которые "вызывают беспокойство".
- Как уточнил посол России в Беларуси Грызлов, ядерное оружие будет расположено ближе к западной границе "Союзного государства". По его словам, это будет "повышать возможности обеспечения нашей безопасности" и "это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США".