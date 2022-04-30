Беларусь заявляет, что Литва проводит тайную работу

Соответствующее заявление сделал спикер белорусского МИД Анатолий Глаз. По его словам, на площадке Игналинской АЭС, полный демонтаж которой должны быть закончены в 2038 году, введены три новые установки.

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"В последнее время на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новых установки - промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3", - заявили в МИДе Белоруссии.

Беларусь обвиняет Литву в том, что эти работы производятся тайно. Кроме того, в Минске заявили, что литовская сторона более 15 лет не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии МАГАТЭ.

Строительство ядерных могильников непосредственно у границы Республики Беларусь, долговременное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента не могут не вызвать у нас закономерных опасений,

– сказал спикер МИД Беларуси.

Беларусь угрожала странам Балтии

Госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее пригрозил странам Балтии . Он предупредил Литву, Польшу и Латвию разрушениями, смертями и взрывами якобы из-за подготовки ими агрессии против Беларуси.

На фоне того, что белорусские власти разрешают России со своей территории совершать агрессию против Украины, в Латвии призвали граждан страны не посещать Беларусь.

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