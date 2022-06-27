На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 27 июня.
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Белоруссия продолжает предоставлять оружие России
По имеющейся информации, руководство республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку российской федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов,
– говорится в сообщении.
Ситуация в других направлениях
- На Северском направлении враг усиленно охраняет украинско-российскую границу. Кроме того, обстреливают районы Хреновки и Янжуловки Черниговской области. Нанес авиационных ударов Славгороду Сумской области.
- На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.
- На Харьковском направлении кафиры стреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле Харькова, Шевеловки, Песчаного, Чугуева, Шестакового, Замуловки и Русской Лозовой. Также враг штурмовал Дементиевку и Питомник, но успеха не имел. Оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестакового и Победы.
- В Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены у Долины. Россияне атаковали со ствольной и реактивной артиллерии в районах Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушувахи, Светличного и Курульки. Также кафиры нанесли авиаудару неподалеку от Довгенького. Захватчики наступают в направлении Мазановки, бой продолжается.
- На Донецком направлении враг пытается блокировать Лисичанск с юга, обстреливает районы в районах Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар в районе Лисичанска. Продолжаются бои у Волчоярки. Вблизи Верхнекаменки ВСУ нанесли врагу значительные потери, поэтому он вынужден был отойти.
- На Краматорском направлении активных действий не было, зафиксированы обстрелы из артиллерии районов Райгородки и Маякова.
- На Бахмутском направлении россияне атаковали позиции ВСУ возле Спорного, Берестового, Белогоровки, Клинового и Зайцева, Покровского. Украинские военные обезвредили ДРГ вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. ВСУ остановили наступление в районах Берестового и Вершины, кафиры отошли.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреляли позиции ВСУ. Также они нанесли авиаудары возле Красногоровки, Веселого, Угледара, Шевченко, Причистовки, Марьинки и Павловки. Ракетный удар потерпела Авдеевка. Вблизи Марьинки ВСУ подавили враждебное наступление.
- На Южнобужском направлении кафиры совершенствуют свои позиции. Они обстреляли районы Великой Костромки, Потемкиного, Княжевки, Партизанского, Апрельского, Степной Долины. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.