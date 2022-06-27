Враг пытался атаковать на этом направлении, в частности, производил обстрелы позиций украинских военных. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 27 июня.

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На Бахмутском направлении осуществлял обстрелы наших позиций по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево,

– говорится в сообщении.

Где обезвредили вражеские ВРГ

Враг нанес удар армейской авиации возле Покровского. Однако, наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спирного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового.

Вражеское наступление в районах населенных пунктов Берестово и Вершина остановлено. Кафиры отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе и блокпостов в районе Николаевки,

– добавили в Генштабе.

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Российские кафиры пытаются заблокировать ВСУ в Лисичанске. Для этого они массированно атакуют южные окраины города.

На Краматорском направлении активных боевых сражений противник не вел. В то же время обстрелял из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Обратите внимание! Россия увеличивает количество артиллерии недалеко от Лисичанска, чтобы поддержать наступательные действия и захватить город.

Враг терпит неудачу

В то же время вчера, 26 июня, россияне понесли немалые потери в Донецкой области. Один из неудачных штурмов кафиров был в районе населенного пункта Павловка. Оккупанты понесли там значительные потери техники и живой силы, поэтому не могли продолжать наступление.

Также россияне пытались восстановить контроль над населенным пунктом Потёмкино на Южнобужском направлении. Там они шли в наступление при поддержке авиации, однако не имели успеха и отступили.

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