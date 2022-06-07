О происходящем в Беларуси активно отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Там решили увеличивать численность своего войска.

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Угроза ударов

В Генштабе предупреждают, что на Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Также страна желает создать южное оперативное командование. Именно поэтому предполагается увеличение численности своих вооруженных сил до 80 тысяч человек.

Беларусь планирует комплектовать воинские части техникой и вооружением за счет находящихся на хранении технических средств.

Риски нового вторжения из Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял , что Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессорка может в любое время принять решение относительно Украины. Однако украинское военное руководство готово к любому развитию событий. По его словам, Россия в Беларуси совершила довольно плутную оккупацию. Поэтому определенное решение по Украине там могут принять в любой момент. Нам же нужно быть готовыми ко всем сценариям и быть в состоянии защитить себя.

О ситуации на белорусском направлении рассказывал и президент Владимир Зеленский. По его словам, риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Он все же уверял, что Украина готовится к разным сценариям. Но аналитики и эксперты пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Белоруссии. Не стоит забывать, что война началась с вторжения и со стороны белорусской границы.

По данным Генштаба, часть российской армии до сих пор находится на границе Беларуси с Украиной. Российские опанты имеют на вооружении "Искандеры-М", "Панцири", самолеты и многие другие техники. В то же время, существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях не происходит. Наше командование держит ситуацию под контролем.

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