Про те, що відбувається у Білорусі активно звітує Генеральний штаб Збройних Сил України. Там надумали збільшувати чисельність свого війська.

До теми Білорусь підігнала російські "Іскандери" ближче до кордону з Україною

Загроза ударів

У Генштабі попереджають, що на Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Також країна хоче створити південне оперативне командування. Саме тому передбачають збільшення чисельності своїх збройних сил до 80 тисяч осіб.

Білорусь планує комплектувати військові частини технікою та озброєнням за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

Ризики нового вторгнення з Білорусі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України. Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій. За його словами, Росія в Білорусі здійснила доволі плтужну окупацію. Тому певне рішення щодо України там можуть прийняти в будь-який момент. Нам же треба бути готовими до всіх сценаріїв і могти себе захистити.

Про ситуацію на білоруському напрямку розповідав і президент Володимир Зеленський. За його словами, ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Він все ж таки запевняв, що Україна готується до різних сценаріїв. Але аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі. Адже не варто забувати, що війна почалась з вторгнення і зі сторони білоруського кордону.

За даними Генштабу, частина російської армії досі перебуває на прикордонні Білорусі з Україною. Російські оупанти мають на озброєнні "Іскандери-М", "Панцирі", літаки та багато іншої техніки. Водночас суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках не відбувається. Наше командування тримає ситуацію під контролем.

Експерт назвав причини, чому Білорусь може стягувати техніку: дивіться відео