Оппозиционного политика Валерия Цепкало власти Беларуси хочет экстрадировать из Латвии. Следственный комитет уже подготовил все необходимые документы.

Следователи подготовили документы по экстрадиции, и передали их в Генеральную прокуратуру. Та в свою очередь должна официально передать их в Латвии.

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Что известно о возможной экстрадиции Цепкало

Оппозиционера и бывшего потенциального кандидата в президенты Беларуси (Александр Лукашенко не дал ему возможности баллотироваться) Валерия Цепкало обвиняют в коррупции. Он, мол, брал особо крупные взятки.

Цепкало с женой бежали из страны, когда власти начали преследовать оппозиционеров:

Сначала в Россию, но не задержались там долго.

Затем в Украину – только на несколько дней.

А дальше самолетом в Польшу.

Сейчас Валерий Цепкало находится в Латвии. Он еще в сентябре 2020 заявлял, что готовит документы против Александра Лукашенко в суд Гааги – за избиения и издевательства над белорусскими протестующими.