Беларусь потребует в Латвии экстрадиции оппозиционера Цепкало
Оппозиционного политика Валерия Цепкало власти Беларуси хочет экстрадировать из Латвии. Следственный комитет уже подготовил все необходимые документы.
Следователи подготовили документы по экстрадиции, и передали их в Генеральную прокуратуру. Та в свою очередь должна официально передать их в Латвии.
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Что известно о возможной экстрадиции Цепкало
Оппозиционера и бывшего потенциального кандидата в президенты Беларуси (Александр Лукашенко не дал ему возможности баллотироваться) Валерия Цепкало обвиняют в коррупции. Он, мол, брал особо крупные взятки.
Цепкало с женой бежали из страны, когда власти начали преследовать оппозиционеров:
- Сначала в Россию, но не задержались там долго.
- Затем в Украину – только на несколько дней.
- А дальше самолетом в Польшу.
Сейчас Валерий Цепкало находится в Латвии. Он еще в сентябре 2020 заявлял, что готовит документы против Александра Лукашенко в суд Гааги – за избиения и издевательства над белорусскими протестующими.
Кто такой Валерий Цепкало?Юрист, специалист в области международного права, дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посла (был послом в США и Мексике в период с 1997 по 2002).
Возглавлял Белорусский парк высоких технологий, идеей которого было создание для работников IT привлекательных налоговых и правовых условий для работы в Беларуси.
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