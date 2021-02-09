Білорусь вимагатиме у Латвії екстрадиції опозиціонера Цепкала
Опозиційного політика Валерія Цепкала влада Білорусі хоче екстрадувати з Латвії. Слідчий комітет вже підготував усі необхідні документи.
Джерело:"Беларусь 1"
Слідчі підготували документи щодо екстрадиції, та передали їх до генеральної прокуратури. Та своєю чергою мала б офіційно передати їх до Латвії.
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Що відомо про ймовірну екстрадицію Цепкала
Опозиціонера та колишнього потенційного кандидата у президенти Білорусі (Олександр Лукашенко не дав йому змоги балотуватися) Валерія Цепкала звинувачують у корупції. Він, мовляв, отримував особливо великі хабарі.
Цепкало з дружиною втекли з країни, коли влада почала переслідувати опозиціонерів:
- Спершу до Росії, але не затрималися там довго.
- Потім до України – тільки на кілька днів.
- А далі літаком до Польщі.
Зараз Валерій Цепкало перебуває у Латвії. Він ще у вересні 2020 року заявляв, що готує документи проти Олександра Лукашенка в суд Гааги – за побиття та знущання з білоруських протестувальників.
Хто такий Валерій Цепкало?Юрист, фахівець у царині міжнародного права, дипломат у ранзі надзвичайного й повноважного посла (був послом у США та Мексиці у період з 1997 до 2002).
Очолював Білоруський парк високих технологій, ідеєю якого було створення для працівників ІТ привабливих податкових та правових умов для праці в Білорусі.
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