Свое заявление МИД страны обнародовал в понедельник, 12 августа, передает 24 Канал. Причиной этого якобы стала причастность европейских производителей из-за маркировки на "сбитых целях".

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Беларусь пригрозила ЕС "расширением конфликта"

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что объяснило поверенному в делах Евросоюза "позицию белорусской стороны" в связи с "нарушением воздушного пространства Беларуси" якобы украинскими беспилотниками.

Особо было отмечено наличие маркировки производителей стран ЕС на ряде элементов одного из сбитых белорусскими силами ПВО беспилотников,

– говорится в сообщении.

Там также добавили, что подобные действия несут "потенциал радикальной эскалации военного конфликта, который угрожает его серьезным расширением", и намекнули, что это, вероятно, может задеть страны Европейского Союза.

Заметим, что недавно в белорусском оборонном ведомстве обнародовали якобы остатки украинских беспилотников, которые нарушили границу их страны. В то же время в МИД Беларуси пригрозили закрытием украинского посольства в Минске.