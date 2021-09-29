Белорусская сторона называет приостановление оказания помощи ответом на "условиях взаимности". Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Швед.

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Андрей Швед заявил, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина не выполняют международные обязательства, которые они взяли на себя. Генпрокурор уверен, что эти страны игнорируют все эти нормы. Также он добавил, что в Беларуси изучают эту ситуацию.

Также Генпрокуратура проведет консультации о необходимости таких обязательств вообще.

Анализируем ситуацию. Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации, чтобы внести ясность, нужны ли вообще подобные договоры, если их не выполняют,

– заявил Швед.

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