Книгу "Белорусский Донбасс" суд Беларуси признал экстремистской. Ее авторами являются политическая заключенная журналистка Екатерина Андреева и журналист Игорь Ильяш.

О решении суда СМИ рассказал журналист Роман Васюкович. Сейчас его судят за ввоз в Беларусь нескольких экземпляров книги из Украины.

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Материалы для издания Андреева и Ильяш собирали с 2015 года. Они пристально следили за событиями на Донбассе. В течение 4 лет брали интервью, проводили расследования и работали над репортажами.

Главной тематикой "Белорусского Донбасса" стали белорусы и их след в войне на Донбассе.

В решении суда говорится, что книга, в частности, имеет призывы к разжиганию расовой, национальной или религиозной розни и вражды, а также содержит признаки пропаганды исключительности.



Книга "Белорусский Донбасс" / "Белсат"

Заметьте! Екатерина Андреева еще с осени 2020 года находится за решеткой. Журналистка освещала протесты против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Что известно о "Белорусском Донбассе"