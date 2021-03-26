Беларусь признала экстремистской книгу об участии своих граждан в войне на Донбассе
Книгу "Белорусский Донбасс" суд Беларуси признал экстремистской. Ее авторами являются политическая заключенная журналистка Екатерина Андреева и журналист Игорь Ильяш.
Источник:Euroradio
О решении суда СМИ рассказал журналист Роман Васюкович. Сейчас его судят за ввоз в Беларусь нескольких экземпляров книги из Украины.
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Материалы для издания Андреева и Ильяш собирали с 2015 года. Они пристально следили за событиями на Донбассе. В течение 4 лет брали интервью, проводили расследования и работали над репортажами.
Главной тематикой "Белорусского Донбасса" стали белорусы и их след в войне на Донбассе.
В решении суда говорится, что книга, в частности, имеет призывы к разжиганию расовой, национальной или религиозной розни и вражды, а также содержит признаки пропаганды исключительности.
Книга "Белорусский Донбасс" / "Белсат"
Что известно о "Белорусском Донбассе"
- Книга "Белорусский Донбасс" вышла в украинском издательстве "Фолио".
- Издание вышло в серии "Военные дневники".
- В аннотации говорится, что "со времен войны в Афганистане белорусы не принимали массового участия в боевых действиях. На Донбассе они оказались третьей по численности национальной группой".
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