Угроза нападения со стороны Беларуси остается высокой. Друзья оккупантов уже отдали россиянам свою территорию для нанесения ракетных ударов по мирным украинским городам, а теперь активно проводят всевозможные "учения" и даже собираются взять на вооружение огнеметные системы.

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Беларусь хочет купить у россии "Солнцепеки"

Как сообщили белорусские партизаны, их министерство обороны собралось закупить у россиян тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". На сегодняшний день этого вида оружия нет на вооружении в армии белоруси.

Уважаемые читатели, написание слов "россия", "беларусь", "путин" и т.п. с маленькой буквы – это позиция редакции по отношению к российским оккупантам и их друзьям, а не грамматическая ошибка. Верим в ВСУ, все будет Украина!

Сейчас в белорусских войсках радиационной, химической и биологической защиты есть пехотные огнеметы "Шмель", которые производились еще в СССР. Белорусы собрались купить у России как минимум 9 таких систем. Это стало известно из заявления военного командования: в каждом округе беларусь хочет сформировать по батальону, у каждого из которых будет по 3 "Солнцепека".

Также беларусь и россия хотят наладить совместное производство тяжелых огнеметных систем "Тосочка". 9 таких систем хотят передать огнеметному батальону 8 бригады, базирующейся в Старых Дорогах.

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