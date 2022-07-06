Загроза нападу з боку білорусі залишається високою. Друзі окупантів вже віддали росіянам свою територію для завдання ракетних ударів по мирних українських містах, а тепер активно проводять усілякі "навчання" та навіть збираються взяти на озброєння вогнеметні системи.

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білорусь хоче купити у росії "Сонцепьоки"

Як повідомили білоруські партизани, їхнє міністерство оборони зібралося закупити у росіян важкі вогнеметні системи "Сонцепьок". Станом на сьогодні цього виду зброї немає на озброєнні в армії білорусі.

Шановні читачі, написання слів "росія", "білорусь", "путін" тощо з маленької букви – це позиція редакції щодо російських окупантів та їхніх друзяк, а не граматична помилка. Віримо в ЗСУ, все буде Україна!

Зараз у білоруських військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту є піхотні вогнемети "Джміль", які вироблялися ще в СРСР. Білоруси зібралися купити у росії як мінімум 9 таких систем. Це стало відомо із заяви військового командування: у кожному окрузі білорусь хоче сформувати по батальйону, в кожного з яких буде по 3 "Сонцепьоки".

Також білорусь та росія хочуть налагодити спільне виробництво важких вогнеметних систем "Тосочка". 9 таких систем хочуть передати вогнеметному батальйону 8 бригади, яка базується у Старих Дорогах.

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