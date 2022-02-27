Детали переговоров

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает 24 канал. По его словам, переговоры начнутся уже в ближайшие часы.

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Чтобы обеспечить максимальную безопасность членов украинской делегации, они поехали по таким маршрутам, которые бы не ставили под угрозу их жизнь,

– рассказал Вениславский.

Пока не сообщают, кто именно будет в составе украинской делегации, ведь это может быть опасно.

Нардеп добавил, что Беларусь выполняет свои обязательства. Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко гарантировал, что во время переговоров вся белорусская авиация будет оставаться на земле.

"Белорусские представители также будут участвовать в переговорах, но не как посредники, а – определенные наблюдатели или представители оккупационных властей России", – добавил политик.

Кстати, о результатах договоренностей сообщат уже до конца дня.