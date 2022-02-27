Деталі переговорів

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує 24 канал. За його словами, переговори розпочнуться вже у найближчі години.

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Щоб забезпечити максимальну безпеку членів української делегації, вони поїхали такими маршрутами, які б не ставили під загрозу їхнє життя,

– розповів Веніславський.

Наразі не повідомляють, хто саме буде у складі української делегації, адже це може бути небезпечно.

Нардеп додав, що Білорусь виконує свої зобов'язання. Адже раніше самопроголошений президент Олександр Лукашенко гарантував, що під час переговорів уся білоруська авіація залишатиметься на землі.

"Білоруські представники також будуть брати участь у переговорах, але не як посередники, а – певні спостерігачі чи представники окупаційної влади Росії", – додав політик.

До речі, про результати домовленостей повідомлять вже до кінця дня.

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