В Польше обеспокоены заявлениями Лукашенко

Ситуацию с безопасностью на границе Украины с Беларусью обсудили 13 декабря. Командующему Объединенными силами ВСУ Сергею Наеву позвонил польский коллега – генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.

Актуально В Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку боеготовности войск

Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу последних заявлений руководства Беларуси о выдвижении войск в определенные районы. В то же время, Наев рассказал коллеге обо всех возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе. Он также поделился, какие задачи выполняют украинские военные для обороны границы.

Стороны договорились обмениваться оперативной информацией и координировать общие действия. Польша будет поддерживать Украину и оказывать помощь.

Обратите внимание! Наев подчеркнул, что ситуация на границе с Белоруссией остается стабильной и контролируемой. Силы обороны Украины осуществляют усиленные меры безопасности для быстрого реагирования на рост любой угрозы.

Последние новости об угрозе из Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать внезапную проверку боеготовности войск. Из-за передвижения военной техники движение граждан по некоторым дорогам уже ограничили. Однако эта территория, где будут передвигаться белорусские военные, не близка к границе с Украиной.

Исследователи американского Института изучения войны считают, что Беларусь, вероятно, не нападет на Украину. Все потому, что Лукашенко его армия нужна в Беларуси. Если военные и спецслужбы отправятся в Украину, в стране могут вспыхнуть беспорядки против самопровозглашенного президента.