У Польщі стурбовані через заяви Лукашенка

Безпекову ситуацію на кордоні України з Білоруссю обговорили 13 грудня. Командувачу Об'єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву подзвонив польський колега – генерал-лейтенант Томаш Піотровські.

Актуально У Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку боєготовності військ

Піотровські висловив стурбованість через останні заяви керівництва Білорусі про висунення військ у визначені райони. Водночас Наєв розповів колезі про всі можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі. Також він поділився, які завдання виконують українські військові для оборони кордону.

Сторони домовилися обмінюватися оперативною інформацією і координувати спільні дії. Польща буде підтримувати Україну і надавати допомогу.

Зверніть увагу! Наєв наголосив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною та контрольованою. Сили оборони України здійснюють посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Останні новини про загрозу з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко наказав почати раптову перевірку боєготовності військ. Через пересування військової техніки рух громадян деякими дорогами вже обмежили. Однак ця територія, де будуть пересуватися білоруські військові, не є близькою до кордону з Україною.

Дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що Білорусь, ймовірно, не нападе на Україну. Все тому, що Лукашенку його армія потрібна у Білорусі. Якщо військові та спецслужби відправляться в Україну, то в країні можуть спалахнути заворушення проти самопроголошеного президента.