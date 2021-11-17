Вопрос о возобновлении энергоснабжения в Украину в Беларуси планируют якобы рассматривать с учетом технических возможностей. Об этом заявили в Минэнерго последней.

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Причины такого решения

В белорусском Минэнерго заявили, что решение о прекращении энергоснабжения в Украину приняли якобы в соответствии с установленным порядком взаимодействия между странами в рамках существующих соглашений.

Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей,

– заявили в Минэнерго Беларуси.

Прекратить поставки электроэнергии Беларусь планирует уже 18 ноября.

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